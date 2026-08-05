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Halk TV Dünya 17 yıl önce izini kaybettirmişti... Kedi Mozart yangın tahliyesi sırasında bulundu

17 yıl önce izini kaybettirmişti... Kedi Mozart yangın tahliyesi sırasında bulundu

Fransa'da 2009 yılında kaybolan Mozart adlı kedi, orman yangınları nedeniyle yürütülen hayvan kurtarma çalışmaları sırasında bulundu. Mikroçipi sayesinde kimliği tespit edilen Mozart, tam 17 yıl sonra sahibiyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor.

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17 yıl önce izini kaybettirmişti... Kedi Mozart yangın tahliyesi sırasında bulundu

Fransa'nın Gironde bölgesinde yıllar önce ortadan kaybolan Mozart adlı kedi, beklenmedik bir gelişmeyle yeniden gündeme geldi. 2009 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan kedi, Lège-Cap-Ferret'te orman yangınları nedeniyle tahliye edilen hayvanlara yönelik yürütülen kurtarma çalışmaları sırasında gönüllüler tarafından bulundu.

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25 Temmuz'da gerçekleştirilen çalışmalarda bulunan kedi, Gironde'deki yangınlardan etkilenen evcil hayvanlara destek veren Mérignac Chats Errants Derneği'nin gönüllülerine teslim edildi. Yapılan kontrolde Mozart'ın üzerinde bulunan mikroçip okutulunca yıllardır çözülemeyen kayıp hikâyesi de aydınlandı.

DIŞARI ÇIKTI, BİR DAHA EVE DÖNMEDİ

Mikroçip kayıtları sayesinde ulaşılan sahibi Elisabeth-Sophie Stevens, Mozart'ı Bordeaux'da üniversite öğrencisiyken sahiplendiğini anlattı. Dışarı çıkmayı seven kedinin daha önce iki kez kaybolduğunu ancak her seferinde eve geri döndüğünü belirten Stevens, üçüncü kayboluşunun ardından umutlarını zamanla yitirdiğini söyledi.

Aradan geçen 17 yılın ardından gelen telefonla büyük şaşkınlık yaşayan Stevens, yıllardır kayıp sandığı Mozart'a yeniden kavuşmaya hazırlanıyor. Kedinin sağlık kontrollerinin ardından sahibine teslim edilmesi bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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