1631 tonluk köprüyü her gece kaydırarak 90 derece döndürdüler

İngiltere'nin Birmingham kentinde inşa edilen bin 631 tonluk devasa hızlı tren köprüsü, uygulanan özel yöntemle 90 derece döndürülerek caddenin üzerine yerleştirildi. Yenilikçi mühendislik tekniklerinin kullanıldığı dev operasyon hedeflenenden 4 gün önce tamamlandı.

HS2 projesi kapsamında Birmingham Curzon Street istasyonuna bağlanacak hat için inşa edilen çelik köprü, trafiği aksatmamak adına iki yıl boyunca yol kenarında bekletildi. Balfour Beatty VINCI ve Mammoet mühendislerinin ortaklığında yürütülen dev çalışmada önce 112 metre uzunluğundaki devasa yapı özel taşıyıcılarla döndürüldü, ardından geceleri aşamalı olarak kaydırılarak ana caddeye başarıyla yerleştirildi.

DEV KÖPRÜ GECELERİ ADIM ADIM KAYDIRILDI

İki yıllık imalat aşamasının ardından başlayan operasyonda bin 631 ton ağırlığındaki çelik dev, önce kendinden tahrikli modüler taşıyıcılar yardımıyla 90 derece döndürüldü. Mühendisler, trafiğin yoğun olduğu Lawley Middleway caddesini kapatmamak için çalışmalarını sadece geceleri yürüttü.

Hidrolik sistemle her gece 18 ila 24 metre arasında kaydırılan köprü, beklenen süreden çok daha hızlı bir ilerleme kaydetti, 4 gün erken tamamlanarak büyük bir başarıya imza attı.

"MÜHENDİSLİK BAŞARISI YOLCULARA YARADI"

HS2 yöneticisi Greg Sugden, projenin tamamlanmasının ardından yaptığı değerlendirmede bu tarihi adımı şu sözlerle özetledi:

"Bu sonuç; yaklaşık iki yıllık tasarım, planlama, inşaat ve yerleştirme hazırlığı sürecini başarıyla neticelendirdi."

Balfour Beatty VINCI Proje Müdürü Georgios Markakis ise elde edilen erken başarının önemine dikkat çekti. Erken açılışın bölge sakinlerini rahatlattığını belirten Georgios Markakis şunları aktardı:

"Bu erken tamamlanma, titiz bir planlamanın ve tedarik zincirinden alınan uzman desteğinin bir sonucudur. Sürenin kısalması hem projeye hem de yol kullanıcılarına büyük fayda sağladı."

PROJEDE YENİ SEVİYEYE GEÇİLİYOR

Yerleştirilen bu çelik yapı, istasyona yaklaşan 1 mil uzunluğundaki devasa viyadük zincirinin ilk ve en önemli parçası kabul ediliyor. 250'den fazla uzmanın görev aldığı şantiyede çalışmalar önümüzdeki süreçte de hız kesmeden sürecek. Mühendislik ekipleri, bölgedeki diğer viyadüklerin inşasını ve bağlantı yollarının kaydırma işlemlerini tamamlamayı hedefliyor.