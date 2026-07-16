İngiltere'de hükümet, 16-17 yaşındaki gençlerin geceleri sosyal medyada aşırı zaman harcamasını engellemek amacıyla gece yarısından sabah 06.00’ya kadar sürecek bir sosyal medya kısıtlaması getirebileceklerini açıkladı.

16 yaş altı çocuklar için getirilmesi planlanan sosyal medya düzenlemesine ek olarak, 16-17 yaş grubundaki gençleri hedefleyen ayrı bir uygulamanın da hayata geçirileceği vurgulandı.

Yeni düzenleme ile gençleri sosyal medyanın zararlı etkilerinden korumayı hedefleyen hükümet, 16-17 yaşındaki gençler için gece yarısından sabah 06.00'ya kadar sosyal medya kullanımında sınırlama getirileceği ifade edildi.

ZORUNLU OLMAYACAK

Açıklamada, yeni düzenlemenin zorunlu olmayacağı ve gençlerin hesap ayarlarını değiştirerek bu kısıtlamayı istedikleri zaman devre dışı bırakabilecekleri belirtildi.

Yeni düzenleme ile gençlerin sosyal medyada uzun süre kalmasına yol açan sonsuz kaydırma ve otomatik oynatma gibi bağımlılık yaratan özelliklerin önemli ölçüde kısıtlanacağı vurgulandı.

İngiltere'de gençleri kapsayacak yeni sosyal medya düzenlemesinin gelecek yılın ilkbahar aylarında yürürlüğe girmesi bekleniyor. (AA)