150 kiloluk dev başyapıtı çaldılar: Yapımı tam 2 bin saat sürmüştü!

Fransa, son aylarda Avrupa’yı sarsan sanat hırsızlıklarının en akılalmaz olanıyla çalkalanıyor. Ülkenin merkezindeki Issoire kasabasında bulunan küçük bir özel çağdaş sanat galerisine giren hırsızlar, dünyaca ünlü ressam Salvador Dalí tarafından tasarlanan 150 kilogramlık devasa bronz bir kitap kapağını çalarak kayıplara karıştı.

İbadet niteliğindeki “Kıyamet Kitabı” (Livre de l'Apocalypse) adlı eserin parçası olan bu kapak; bronz, değerli taşlar, inciler, çatallar ve deniz kabukları gibi çok çeşitli malzemelerle kayıp mum döküm tekniği kullanılarak üretilmişti.

Galeri sahibi Christian Karoutzos’un "Fransız mirası katledildi" sözleriyle duyurduğu olayda vandallar, dış kapıyı kırıp pleksiglas vitrini parçalayarak sadece kapağı aldı, kitabın parşömenlerine ise dokunmadı. yetkililer çeyrek tona yakın bu kütlenin nasıl bu kadar sorunsuz taşındığı karşısında şaşkınlık yaşıyor.

DÜNYANIN EN AĞIR VE EN PAHALI KİTABI

Yayıncı Joseph Forêt tarafından 1958-1961 yılları arasında İncil’in Vahiy Kitabı bölümünü yorumlamak üzere görevlendirilen 7 sanatçı ve 7 yazarın ortak çalışması olan bu başyapıt, tam 2.000 saatten fazla süren bir emeğin ürünü. Ossip Zadkine, Léonard Foujita, Jean Cocteau ve Jean Giono gibi dev isimlerin 150 sayfalık metin ve resimlerle katkıda bulunduğu eser, toplamda 210 kilogram ağırlığa sahip.

2 BİN SAATTE ORTAYA ÇIKTI

Yapıldığı dönemde 2 milyon frank (1961 yılıyla 408 bin dolar, günümüz parasıyla 4,5 milyon dolar) değer biçilerek dünyanın en pahalı kitabı kabul edilen devasa cilt, tarihi önemi nedeniyle uzmanlarca paha biçilmez olarak nitelendiriliyor.

PARÇALANIP SATILMAKTAN KURTARILMIŞTI: 1 MİLYON DOLARLIK SİGORTAYLA DÜNYAYI GEZDİ

Tamamlandığı 1961 yılından itibaren New York'taki 1964 Dünya Fuarı da dahil olmak üzere dünya çapında 150’den fazla sergiyi dolaşan eser, zamanında Fransa’dan çıkarılabilmek için 1 milyon dolarlık dev bir sigortayla koruma altına alınmıştı.

Eseri 2003 yılında "birkaç milyon euro" ödeyerek satın alan Christian Karoutzos, kitabı önceki sahiplerinin parçalayıp tek tek satma planından kurtarmıştı. Issoire Belediye Başkanı Bertrand Barraud kaybı "hesaplanamaz" olarak yorumlarken, Journal des Arts Başeditörü Jean-Christophe Castelain ise "Hangi hırsız 210 kilo ağırlığındaki bir nesneyle ilgilenir ki?" diyerek soygunun arkasındaki gizeme dikkat çekti.

AVRUPA’DA MÜZE HIRSIZLIĞI SALGINI: PEŞ PEŞE TALAN EDİYORLAR

Issoire’deki bu şok edici soygun, son aylarda Avrupa genelinde tırmanan yüksek profilli sanat hırsızlıklarının en son halkası oldu.

Smithsonian magazine'in haberine göre, geçtiğimiz Eylül ayında Fransız Rivierası’ndaki bir müzeden 2,5 milyon dolar değerinde 4 adet Pierre-Auguste Renoir tablosu çalınmıştı. Ağustos ayında ise İspanya’nın Villena kentinden 3.000 yıllık Bronz Çağı eserleri yağmalanırken, aynı ay Sicilya’da bir müzeden Antonello da Messina’ya ait 4 Rönesans eseri buharlaşmıştı.