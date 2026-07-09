1,5 yılda binlerce kişi cinsiyet kaydını değiştirdi

Almanya'da Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe giren Kendi Kaderini Belirleme Yasası, ülkedeki resmi cinsiyet kaydı değişikliklerinde tarihi bir artış yaşandı. Bavyera Eyalet İstatistik Dairesi tarafından açıklanan verilere göre, yasanın yürürlüğe girmesini takip eden yaklaşık 1,5 yıllık süreçte toplam 3 bin 591 kişi, herhangi bir mahkeme kararı ya da uzman raporuna ihtiyaç duymadan resmi cinsiyet kaydını değiştirdi.

Yeni yasal düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte özellikle 2024 yılının son iki ayında resmi işlemlerde büyük bir yoğunluk yaşandı. Yılın tamamında bin 632 işlem kaydedilirken, bu başvuruların bin 570 'i kasım ve aralık aylarında gerçekleşti. 2025 yılında ise toplam 2 bin 21 kişi cinsiyet kaydını değiştirdi.

TERCİH EDİLEN KAYITLARDA DİKKAT ÇEKEN DAĞILIM

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen cinsiyet kaydı değişikliklerinin detayları incelendiğinde, verilere göre, kayıt değişikliği yapanların 856'sı kadın kimliğinden erkek kimliğine geçiş yapmayı tercih etti. Buna karşılık, erkek kaydından kadın kaydına geçiş yapan kişilerin sayısı ise 584 olarak resmi raporlara yansıdı. Geriye kalan 581 işlemde ise, kadın veya erkek kategorileri yerine hukuk sistemine dahil edilen "çeşitli (divers)" gibi diğer alternatif cinsiyet tanımlarını seçti.

Yeni yasa ile vatandaşların nüfus müdürlüklerine sadece üç ay öncesinden yazılı bildirimde bulunarak isim ve cinsiyet hanelerini değiştirmelerine olanak tanıyor. Geçmiş dönemde yürürlükte bulunan eski transseksüeller yasası, bireylerden mahkeme kararları ve yüksek maliyetli uzman raporları talep ettiği için süreç hem çok uzun hem de oldukça masraflı bir prosedür olarak ilerliyordu. Bavyera’da yasa değişikliğinden önceki 10 yılda ortalama yaklaşık 300 cinsiyet kaydı değişikliği işlemi gerçekleştirilmişti. (ANKA)