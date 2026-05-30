145 milyon dolarlık vurgun: Dev maden şirketi Afrika'da dolandırıldı

Çinli madencilik devi Jinchuan Group, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Ruashi bakır ve kobalt madeninde eski çalışanların yürüttüğü 145 milyon dolarlık bir yolsuzluk şebekesini deşifre etti. Sahte faturalar ve hayali tedarikçilerle 5 yıl boyunca süren dolandırıcılık, şirketin borsadaki işlemlerinin askıya alınmasına neden oldu.

5 YILDA 145 MİLYON DOLAR VURGUN YAPILDI

Hong Kong borsasına kote Jinchuan Group International Resources'ın bağımsız soruşturma komitesi, Ruashi Madeni'ndeki usulsüzlükleri kamuoyuyla paylaştı. Business Insider Afrika'nın sunduğu bilgilere göre 2019 ile 2024 yılları arasında süren dolandırıcılıkta, madendeki eski yerel çalışanlar zayıf satın alma kontrollerinden yararlanarak 12 şüpheli tedarikçiye sahte faturalarla toplam 137,4 milyon dolar ödeme yaptırdı. Eski bir çalışanın şahsi banka hesabına doğrudan 7,1 milyon dolar aktarıldığı da belirlendi.

Soruşturma komitesi, dolandırıcılığın "Ruashi Madeni'ndeki yerel çalışanların, Kongo'daki operasyonun zayıf satın alma kontrollerinden ve sınırlı mali denetiminden yararlanması suretiyle gerçekleştirildiğini" açıkladı.

66,8 MİLYON DOLARLIK "ARACI KURUM" ÖDEMESİ DE İNCELENDİ

Kongo'daki vergi ihtilaflarını ve cezaları çözmek için tutulan üçüncü taraf bir aracı kuruma "hükümetle ilişkili işler" adı altında 66,8 milyon dolar ödenmişti. Yapılan derinlemesine incelemede bu paranın devlet yetkililerine rüşvet olarak aktarıldığına dair kanıt bulunamadı. Hong Kong'daki ana şirket yönetiminin de yolsuzluk şemasıyla bağı olmadığı netleşti.

HİSSELER ASKIYA ALINDI

Jinchuan International'ın hisseleri, mali rapor gecikmeleri nedeniyle mart 2025'te borsada işleme kapatılmıştı. Şirket yönetimi, geçmiş bilançolarda madencilik ve işletme gideri olarak gösterilen usulsüz ödemelerin "diğer zararlar" kalemiyle yeniden sınıflandırılacağını açıkladı. Bu değişikliğin geçmiş dönem net kar rakamlarını maddi olarak değiştirmesinin beklenmediği belirtildi.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI, TEDARİKÇİLERLE BAĞLAR KOPARILDI

Jinchuan, skandalın ardından Kongo'daki savcılığa resmi suç duyurusunda bulundu. Olayla ilişkili tüm çalışanların işine son verildi veya açığa alındı. 12 şüpheli tedarikçiyle ticari ilişkiler tamamen kesildi. Şirket, yatırımcı güvenini yeniden kazanmak ve hisselerini borsada işleme açtırmak amacıyla iç denetim mekanizmalarını sıkılaştırmaya başladı.