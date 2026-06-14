13 yaşındaki çocuklar da hapse girecek! İsveç'ten tarihi karar

İsveç hukukuna göre, bugüne kadar 15 yaş altındaki çocuklar cezai ehliyete sahip kabul edilmiyordu. Suç işlediklerinde, yargı süreci yerine sosyal hizmet kurumları ve gençlik destek birimleri devreye giriyordu.

Ancak İsveç, bu konuda tarihi bir adım atmaya hazırlanıyor. Parlamento, 15–17 yaş aralığındaki gençlerin ağır suçlar işlemesi halinde artık normal hapis cezalarıyla yargılanabilmesini onayladı.

CEZAİ EHLİYET YAŞINI 13'E İNDİRME PLANI

DW Türkçe'nin haberine göre, hükümet ayrıca özellikle ciddi suçlar için cezai ehliyet yaşının deneme amaçlı olarak 13’e düşürülmesini planlıyor.

Bu düzenleme; cinayet, ağır patlayıcı kullanımı içeren saldırılar ve yüksek asgari ceza gerektiren diğer suçları kapsayacak şekilde tasarlandı. Parlamentonun bu reformla ilgili kararı bu ayın ortasında vermesi bekleniyor.

Söz konusu düzenlemenin, uygulamaya konulması halinde beş yıl sonra yeniden değerlendirilmesi öngörülüyor.