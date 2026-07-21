13 milyon euroluk restorasyonun ardından açıldı: Pierre Loti’nin Fransa’daki evinden Osmanlı mirası çıktı

Fransız yazar ve deniz subayı Pierre Loti'nin Fransa'nın Rochefort kentindeki evi, yıllar süren kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Yaklaşık 13 milyon avroluk yatırımla yenilenen tarihi yapı, yalnızca mimarisiyle değil, barındırdığı Osmanlı dönemine ait eserlerle de dikkat çekti.

Müzenin en ilgi gören bölümlerinden biri, Loti'nin İstanbul'da yaşadığı yıllardan esinlenerek oluşturduğu Doğu tarzındaki odalar oldu. İznik çinileri, Osmanlı seramikleri, ahşap işlemeli tavanlar, rahleler, sandukalar, Arapça hat örnekleri ve Türkiye'den getirildiği belirtilen çok sayıda tarihi obje, ziyaretçilere adeta bir Osmanlı mekânı atmosferi sunuyor. Loti'nin büyük hayranlık duyduğu İstanbul'daki camilerden ilham alarak evinin bir bölümünü bu anlayışla tasarladığı belirtildi.

EYÜP'TEKİ ODASI KURGULANDI

Rochefort Müzeleri Küratörü Claude Stefani de, Pierre Loti'nin Eyüpsultan'daki yaşamının evin dekorasyonuna doğrudan yansıdığını söyledi. Stefani, özellikle Eyüp'teki odasının Fransa'da yeniden kurgulandığını ve bu alanlarda Türkiye kökenli çok sayıda eserin sergilendiğini ifade etti.

TARTIŞMALAR BERABERİNDE GELDİ

Fransız devleti ile yerel yönetimlerin tarihi yapının korunması için milyonlarca avroluk restorasyon gerçekleştirmesi kültürel mirasın korunması açısından olumlu değerlendirilirken, evde bulunan Osmanlı eserleri yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Uzmanlar ve bazı çevreler, eserlerin hangi dönemde ve hangi yollarla Fransa'ya götürüldüğünün araştırılması gerektiğini savunurken, Türkiye'de de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın eserlerin kökeni ve envanteri konusunda inceleme başlatması gerektiği yönünde görüşler dile getirildi.