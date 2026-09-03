128 göçmeni taşıyan tekne battı! 5 ölü, onlarca kişi kayıp

Batı Afrika'dan İspanya'ya uzanan umut yolculuğu, Atlantik Okyanusu'nda büyük bir faciayla sonuçlandı. Gambiya kıyılarından Kanarya Adaları'na gitmek üzere denize açılan ve içerisinde 128 düzensiz göçmenin bulunduğu teknenin, İspanya'ya bağlı adaların yaklaşık 120 kilometre açığında battığı tespit edildi.

İspanya'nın resmi haber ajansı EFE'nin Sahil Güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre tekne, 7 Ağustos'ta Gambiya'dan ayrıldıktan yaklaşık 26 gün sonra denizde kayboldu. Teknede 4 kadın ve bir bebeğin de bulunduğu belirtilirken, kazanın ardından bölgede başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Teknedeki göçmenlerden 45'i ise 2 Eylül gece yarısı, bölgeden geçen Guardamar Urania adlı gemi tarafından fark edilerek kurtarıldı. Ancak bölgede deniz koşullarının son derece kötü olması, arama çalışmalarını güçleştiriyor. Yetkililer, teknede bulunan diğer kişilerden en az 80'inin hayatını kaybetmiş olabileceğini değerlendiriyor.

STK'LARDAN UYARI

Faciadan önce İspanyol sivil toplum kuruluşu Caminando Fronteras, Gambiya'dan ayrılan tekne hakkında uyarıda bulunmuştu. Kuruluş, 128 kişinin bulunduğu teknenin Kanarya Adaları'na doğru yola çıktığını bildirmişti. Teknenin günlerce denizde ilerledikten sonra batması, Atlantik üzerinden Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerin karşı karşıya kaldığı tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. (AA)