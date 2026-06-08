12 yaşındaki çocuk sosyal medyayı salladı: Yılanları elleriyle yakalıyor, ısırılmasına izin veriyor

ABD’nin Missouri eyaletinde yaşayan 12 yaşındaki Elijah, doğayla iç içe büyüdüğü yaşam tarzını sosyal medya içeriklerine taşıyarak kısa sürede viral hale geldi. Özellikle yılanlarla kurduğu doğrudan temas, izleyiciler arasında hem şaşkınlık hem de endişe yarattı.

ACISINI PUANLADI

Elijah, ilk deneyiminin tesadüfen başladığını ve arkadaşlarına yılan ısırığının acı verip vermediğini göstermek isterken bu içerik serüvenine adım attığını anlattı. Zamanla takipçi sayısının artmasıyla birlikte videoların içeriği de daha dikkat çekici ve riskli bir hale geldi.

Genç içerik üreticisi, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda yılanları elleriyle yakalıyor, bazı anlarda ise ısırılmasına bilinçli şekilde izin veriyor. Acıyı “10 üzerinden 5” olarak değerlendiren Elijah, doğayla kurduğu bu temasın kendisi için sıradanlaştığını ifade etti.

SIRADA YABAN ARILARI VAR

Takipçi sayısı arttıkça meydan okuma içerikleri de büyüdü. Elijah, her 10 bin yeni takipçide kendisini bir yaban arısına sokturmayı planladığını söyleyerek izleyicilerini şaşırtmaya devam etti.

Aile içinde ise bu durum farklı tepkilere yol açmış durumda. Babası ve kardeşleri onun doğayla iç içe yaşamını desteklerken, annesi ciddi endişe duyduğunu ifade etti. Annesinin özellikle zehirli ve zehirsiz yılanların ayrımına yönelik sıkı bir eğitim verdiği belirtildi.

Elijah, tüm bu ilgiye rağmen izleyicilerine net bir uyarıda bulundu. Kendi yaptıklarının kesinlikle örnek alınmaması gerektiğini vurgulayan genç fenomen, vahşi doğayla temasın ancak bilgi, dikkat ve uzmanlıkla yapılması gerektiğini söyledi.