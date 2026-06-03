12 yaşındaki çocuk rolüyle 14 ay aynı evde yaşadı! Ortaya çıkan gerçek aileyi şoke etti

Brezilya’nın Joinville kentinde yaşanan olay, uzun süre kimse tarafından fark edilmeyen bir aldatmacanın nasıl derin bir güven ilişkisine dönüşebileceğini gözler önüne serdi.

37 yaşındaki bir kadın, “Gabriele” adını kullanarak kentteki bir kilisenin kapısını çalarak kendini, ailesi tarafından şiddet gördüğü için evden kaçmak zorunda kalan 12 yaşındaki bir kız çocuğu olarak tanıttı. Anlattığı hikâye, kilise görevlilerini ve cemaat üyelerini derinden etkiledi. Kadına hem maddi yardım sağlandı hem de barınacak bir yer bulunması için destek verildi.

ÇOCUK DAVRANIŞLARI SERGİLEDİ

Bu süreçte devreye giren bir aile, kadını evlerine kabul ederek ona sıcak bir yuva sundu. Ancak zamanla bağlar güçlendikçe, kadının bu evde “aile üyesi” gibi yaşamaya devam ettiği yaklaşık 14 aylık bir süreç başladı.

Yetkililerin aktardığına göre kadın, fiziksel görünümüyle ilgili şüpheleri ortadan kaldırmak için farklı açıklamalar üretti. Otizm tanısı olduğunu, ayrıca geçmişte kendisine zorla hormon ilaçları verildiğini iddia ederek büyüme belirtilerini bu şekilde açıkladı. Davranışlarını da çocuk gibi göstermek için sesini incelttiği, biberon ve emzik kullandığı ve zaman zaman “panik atak” benzeri krizler sergilediği ileri sürüldü.

Ailenin onu resmen evlat edinme sürecine yaklaştığı dönemde ise kimlik belgeleriyle ilgili sürekli çelişkili açıklamalar yaparak süreci ertelediği, okula gitmekten kaçınmasını ise “şiddet yanlısı babam beni bulur” sözleriyle açıkladığı belirtildi.

BİRÇOK FARKLI EYALETTE DOLANDIRICILIK YAPMIŞ

Olay, kadının davranışlarından şüphelenen bir akrabanın durumu polise bildirmesiyle ortaya çıktı. Yapılan inceleme sonrası gerçek kimliği açığa çıkan kadın gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelinin daha önce Brezilya’nın São Paulo, Rio de Janeiro ve Minas Gerais dahil olmak üzere farklı eyaletlerinde de benzer yöntemlerle insanları kandırdığına dair bulgulara ulaştı.