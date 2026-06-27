12 yaşında götürüldü, yıllardır Taliban'ın elinde! Türkmen genç kız için insan hakları çağrısı

Almanya'da yaşamını sürdüren Afganistan Türkmen Kadın Hakları Aktivisti Shakofa Farhang, Afganistan'ın Badgis vilayetinde yaşayan Türkmen bir ailenin yıllardır adalet arayışında olduğunu belirterek Türk basınına dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Farhang'ın aktardığına göre, Bala Murghab ilçesine bağlı Murichaq köyünde yaşayan Türkmen Şerif aşiretine mensup Bibi Sediqa'nın yaşadığı süreç yaklaşık beş yıl önce başladı. İddiaya göre Sediqa henüz 12 yaşındayken, babasının borçları gerekçe gösterilerek alacağın teminatı olarak Khoday Nazar isimli bir kişinin evine götürüldü. Aktivist Farhang, söz konusu kişinin bölgede etkili bir Taliban destekçisi olduğunu öne sürdü.

ALTI AY BOYUNCA EVDE TUTULDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

İddialara göre Bibi Sediqa yaklaşık altı ay boyunca bu evde tutuldu. Daha sonra aşiret büyüklerinin girişimleri sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldığı ve Taliban yetkililerinin gözetimine teslim edildiği ileri sürüldü.

Olayın ardından hukuki sürecin başladığını belirten Farhang, dosyanın önce Badgis İlk Derece Mahkemesi'ne, ardından da İstinaf Mahkemesi'ne taşındığını söyledi.

"EVLEN YA DA HAPSE GİR"

Farhang'ın açıklamalarına göre mahkeme sürecinde genç kıza, Khoday Nazar ile evlenmesi ya da hapse girmesi arasında tercih yapmasının istendiği öne sürüldü.

İddiaya göre Bibi Sediqa zorla evliliği kabul etmeyerek hapse girmeyi seçti ve bu nedenle uzun süredir özgürlüğünden mahrum bulunuyor.

KANDAHAR'A BAŞVURU DA SONUÇ VERMEDİ

Ailenin daha sonra Taliban yönetiminin bulunduğu Kandahar'a da başvurduğu ifade edildi. Farhang, 64/179 ve 7/1 numaralı başvuru dosyalarına ilişkin belgelerin ellerinde bulunduğunu belirtti.

Aktivist, Kandahar Temyiz Mahkemesi'nin de 5 Kasım 2024 tarihinde genç kız aleyhine karar verdiğini iddia etti.

Farhang ayrıca tutuklama kararının aileye yazılı olarak tebliğ edilmediğini, kararın yalnızca sözlü şekilde uygulandığını da öne sürdü.

TÜRK BASININA ÇAĞRI

Shakofa Farhang, olayın uluslararası kamuoyunda daha görünür hale gelmesinin hem genç kızın hem de ailesinin adalet arayışına katkı sağlayabileceğini belirtti.

Ellerinde resmi başvuru evrakları ile tanıklıkların bulunduğunu söyleyen Farhang, Türk medyasının konuyu gündeme taşımasının uluslararası farkındalık oluşturabileceğini ifade ederek destek çağrısında bulundu.