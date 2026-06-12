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Halk TV Dünya 12 kişi hayatını kaybetmişti! Binlerce evi küle çeviren yangında sanığı “zengin öfkesi” yönlendirmiş

12 kişi hayatını kaybetmişti! Binlerce evi küle çeviren yangında sanığı “zengin öfkesi” yönlendirmiş

ABD'de 12 kişinin öldüğü, yaklaşık 7 bin yapı ve işletmenin kül olduğu Palisades yangını davasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Sanığın bir CEO'nun adresini ChatGPT üzerinden araştırdığı ve Luigi Mangione'ye takıntılı olduğu öne sürüldü.

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12 kişi hayatını kaybetmişti! Binlerce evi küle çeviren yangında sanığı “zengin öfkesi” yönlendirmiş

ABD'nin California eyaletinde büyük yıkıma neden olan Palisades yangınıyla ilgili davada yargılanan 30 yaşındaki Jonathan Rinderknecht hakkında yeni iddialar mahkeme kayıtlarına girdi.

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Los Angeles'ta görülen duruşmada savcılık makamı, yangının arkasında sanığın ekonomik sisteme ve varlıklı kişilere karşı duyduğu öfkenin etkili olduğunu savundu. Yetkililer, Rinderknecht'in özellikle son dönemde kamuoyunda geniş yankı uyandıran Luigi Mangione davasına yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

MİLYARDERLER HAKKINDA ARAŞTIRMA YAPTI

12 kişi hayatını kaybetmişti! Binlerce evi küle çeviren yangında sanığı “zengin öfkesi” yönlendirmiş - Resim : 2

Mahkemeye sunulan bilgiler arasında sanığın internet aramaları ve dijital faaliyetleri de yer aldı. Savcılara göre Rinderknecht, sosyal medya ve internet üzerinde sık sık Mangione lehine içerikler aradı; ayrıca milyarderler karşıtı söylemler içeren paylaşımlarla ilgilendi.

YAPAY ZEKAYA ADRESİNİ SORMUŞ

12 kişi hayatını kaybetmişti! Binlerce evi küle çeviren yangında sanığı “zengin öfkesi” yönlendirmiş - Resim : 3

Duruşmada öne çıkan en dikkat çekici başlıklardan biri ise yapay zeka uygulaması ChatGPT ile yaptığı iddia edilen görüşmeler oldu. Mahkeme kayıtlarına göre Rinderknecht'in geçen yıl yemek teslimat şirketi DoorDash'in kurucu ortağı ve CEO'su Tony Xu hakkında bilgi toplamaya çalıştığı öne sürüldü.

Savcılık, sanığın yapay zeka aracına Xu'nun ev adresini sorduğunu, ayrıca evde çocuk bulunup bulunmadığı ve güvenlik kameralarının varlığı gibi konularda araştırma yaptığını iddia etti. Yetkililer, bu sorgulamaların olası bir saldırı planıyla bağlantılı olabileceğini değerlendirdiklerini ifade etti.

ESKİ ÇALIŞANI ÇIKTI

Dava dosyasında yer alan bilgilere göre Rinderknecht'in geçmişte DoorDash için çalıştığı da belirtildi. Ayrıca duruşmada ifade veren bir Uber yolcusu, sanığın yolculuk sırasında anti-kapitalist görüşlerini dile getirdiğini ve ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik sert ifadeler kullandığını öne sürdü.

Palisades yangınında en az 12 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 7 bin konut ve iş yeri zarar görmüştü. Davanın ilerleyen duruşmalarında sanığın dijital faaliyetleri ve olası motivasyonlarına ilişkin yeni delillerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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