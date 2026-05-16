12 bin kişi sıraya girdi: Tropik adada yapay zekâ devleti kuruldu

Teknoloji dünyasında sıra dışı bir girişim, Asya’nın güneyindeki tropikal bir ada üzerinden yeni bir tartışma başlattı.

Girişimci Dan Thomson, 2025 yılında Filipinler açıklarında yer alan Palawan bölgesinde bir ada satın alarak burada “Sensay Island” adını verdiği deneysel bir mikro devlet projesi başlattı. Proje, klasik devlet modellerinden farklı olarak yönetimini tamamen yapay zekâ sistemlerine dayandırmasıyla öne çıktı.

YÖNETİM KONSEYİ TARİHİ İSİMLERDEN İLHAM ALIYOR

Thomson’ın kurduğu sistemde karar mekanizması, tek bir lider yerine tarih boyunca iz bırakmış isimlerin kişiliklerinden modellenen yapay zekâ karakterlerine bırakıldı. Winston Churchill, Nelson Mandela, Sun Tzu, Leonardo da Vinci, Alexander Hamilton, Gandhi ve Marcus Aurelius gibi figürlerden esinlenen dijital bir “yönetim konseyi” adanın idari süreçlerini simüle ediyor.

Ancak proje, hukuki açıdan bağımsız bir devlet statüsüne sahip değil ve uluslararası tanınma ihtimali oldukça düşük. Bu nedenle “ülke” tanımından çok, teknoloji destekli bir sosyal deney olarak değerlendiriliyor.

ADADA BİR KİŞİ YAŞIYOR

Projeye ilgi ise beklenenden hızlı büyüdü. Thomson, adaya vatandaşlık veya ikamet başvurusu yapmak isteyenlerin sayısının kısa sürede yaklaşık 12 bini bulduğunu açıkladı.

Şu an için adada kalıcı bir nüfus bulunmazken, bakım ve teknik işlerden sorumlu “Mike” isimli tek bir görevlinin yaşamını sürdürdüğü açıklandı.

DİJİTAL YÖNETİM MODELLERİ DENENİYOR

Thomson, uzun vadede adayı turistik bir cazibe merkezine dönüştürmeyi hedeflediğini ifade etti. Planlar arasında yaklaşık 30 villalık küçük bir yerleşim alanı oluşturmak ve çevredeki adalardan gelecek ziyaretçileri ağırlamak da yer alıyor. Girişimciye göre proje, hem dijital yönetim modellerini test etmek hem de yeni nesil topluluk yapılarının sınırlarını zorlamak amacıyla yola çıktı.

Benzer girişimlerin son yıllarda “mikro ulus” ve “network state” fikirleri etrafında giderek artan bir ilgi gördüğü belirtildi. Birçok teknoloji girişimcisi ve kripto çevreleri, fiziksel alanlarla dijital toplulukları birleştiren yeni toplum modelleri üzerinde çalıştıklarını açıkladı.