11 yaşındaki kızın ölümü ülkeyi ayağa kaldırdı! İhmal zinciri bir bir ortaya çıktı

Fransa, 11 yaşındaki Lyhanna'nın ölümünün ardından ülke çapında büyüyen bir adalet ve çocuk koruma tartışmasının merkezine oturdu. Gers bölgesinde 4 Haziran'da cansız bedeni bulunan küçük kızın soruşturmasında ortaya çıkan ayrıntılar, yalnızca kamuoyunu değil, siyasi kurumları ve yargıyı da karşı karşıya getirdi.

Soruşturmanın odağındaki isim Jérôme Barella hakkında geçmiş yıllarda çok sayıda ihbar ve şikâyet bulunduğu, bunlar arasında 2025 yılında 10 yaşındaki bir çocuğa yönelik tecavüz iddiasının da yer aldığı öğrenildi. Ancak yetki uyuşmazlıkları, dosyaların farklı birimler arasında aktarılması ve bürokratik gecikmeler nedeniyle bazı soruşturmaların aylar boyunca ilerlemediği iddia edildi.

ADALET BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Yaşanan gelişmeler üzerine Adalet Bakanı Gérald Darmanin, 8 Haziran'da başsavcılarla olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Bakan, çocuklara yönelik suçlarla ilgili yaklaşık 70 bin dosyanın 14 Temmuz'a kadar yeniden inceleneceğini açıkladı. Ayrıca polis ve jandarma birimlerinde bekleyen yaklaşık 3 milyon başvurunun da kapsamlı bir taramadan geçirileceğini duyurdu.

Darmanin, yaşanan trajedinin yeni bir yasa ya da ek bütçeyle önlenemeyeceğini savunurken, devlet kurumlarındaki aksaklıkların kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Bakanın, görevlerini ihmal ettiği tespit edilen yargı mensuplarına yönelik idari yaptırım uygulanabileceğini dile getirmesi ise hukuk çevrelerinde tepkiyle karşılandı.

YARGI VE HÜKÜMET KARŞI KARŞIYA

Bu açıklamaların ardından hükümet ile yargı arasında tansiyon yükseldi. Fransa Ulusal Savcılar Konferansı Başkanı Frédéric Chevallier, hâkim ve savcıların kamuoyu önünde hedef haline getirildiğini belirterek, her gün benzer faciaların yaşanmaması için yoğun çaba gösteren yargı mensuplarının siyasi baskıya maruz bırakıldığını ifade etti.

Muhalefet de hükümete sert eleştiriler yöneltti. Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Meclis Grup Başkanı Mathilde Panot, yaşananların münferit hatalarla açıklanamayacağını belirterek Adalet Bakanı Darmanin'i istifaya çağırdı. Panot, yıllardır yetersiz kaynaklarla çalışmak zorunda bırakılan adalet sisteminin bugün yaşanan tablonun başlıca sorumlularından biri olduğunu savundu.

ELEŞTİRİLER SÜRÜYOR

Yargı Sendikası'nın paylaştığı verilere göre Fransa'da her yıl yaklaşık 160 bin çocuk cinsel saldırıya maruz kalıyor. Çocuk hâkimlerinin yüzde 77'si, yeterli koruma merkezi bulunamadığı için risk altındaki çocukları güvenli kurumlara yerleştiremediklerini bildiriyor. Ayrıca hâkimlerin önemli bir bölümü, ideal kabul edilen dosya sayısının çok üzerinde iş yüküyle çalışıyor.

Çocuğa Yönelik Ensest ve Cinsel Şiddet Bağımsız Komisyonu'nun (Ciivise) 2023 yılında hükümete sunduğu 82 maddelik öneri paketinin büyük bölümünün hâlâ uygulanmamış olması da eleştirilerin merkezinde yer aldı.