11 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: Hac yolundaki keşişler hayatını kaybetti

Tayland'ın kuzeydoğusundaki Mukdahan eyaletinde 11 yaşındaki bir çocuk, ailesine ait kamyoneti kaçırarak Budist keşişlerin oluşturduğu dini alayın üzerine sürdü.

Mukdahan'da hac ibadetini gerçekleştirmek için Ubon Ratchathani'ye doğru yola çıkan 30 kadar Budist keşiş ile onlara eşlik eden sivillere kamyonetin çarpması sonucu büyük bir trajedi yaşandı.

8 KEŞİŞ HAYATINI KAYBETTİ

Polisin verdiği bilgiye göre, 5 keşiş olay yerinde yaşamını yitirirken 3 keşiş de kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Sağlık yetkilileri; 4 keşişin Mukdahan Hastanesi'nde hayati tehlikesinin sürdüğünü, 10 kişinin ağır yaralandığını ve çok sayıda kişinin de hafif yaralar nedeniyle tedavi altına alındığını açıkladı.

ÇOCUK SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Polis, 11 yaşındaki çocuğun ailesine ait kamyoneti izinsiz aldıktan sonra aracın kontrolünü kaybederek keşişlere çarptığını belirtti.

Euronews'te yer alan habere göre; Mukdahan Eyalet Polisi Komutanı Tümgeneral Pairoj Thaiphutsa, çocuğun gözaltında tutulduğunu ve çocuk koruma görevlilerinin gelmesinin ardından ifadesinin alınacağını söyledi.