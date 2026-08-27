11 Eylül'ün kilit ismi 27 yıl sonra hakim karşısına çıkacak! Tarih belli oldu

ABD tarihinin en ağır terör dosyalarından biri, saldırıların üzerinden çeyrek asır geçmesine rağmen hâlâ hükme bağlanamadı. 11 Eylül saldırılarının planlayıcısı olmakla suçlanan Halid Şeyh Muhammed ile üç sanığın yargılanmasına ilişkin yeni takvim açıklandı. Askeri mahkeme hakimi Hava Kuvvetleri Yarbay Michael Schrama, savcılığın Ocak 2027'de başlatmak istediği duruşmayı yeterli görmeyerek jüri seçiminin 5 Haziran 2028'de başlamasına karar verdi. Böylece saldırılardan yaklaşık 27 yıl sonra, davanın esasına geçilmesi hedefleniyor.

Davada Muhammed'in yanı sıra Walid bin Attash, Ali Abdul Aziz Ali ve Mustafa Ahmed el-Hawsavi de yargılanıyor. Sanıklar, Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon'a düzenlenen, yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiği saldırıları planlamak ve gerçekleştirmekle bağlantılı suçlamalarla karşı karşıya. Dava, Guantanamo Körfezi'ndeki askeri komisyon sisteminde yürütülüyor ve sanıklar 2008'de ilk kez suçlamalarla karşı karşıya geldi.

DAVAYI YILLARDIR KİLİTLEYEN SORU

Dosyanın ilerlemesini engelleyen en önemli meselelerden biri, sanıkların CIA tarafından gizli cezaevlerinde tutulduğu dönemde elde edilen ifadelerin mahkemede kullanılıp kullanılamayacağı. Muhammed, 2003'te Pakistan'da yakalanmasının ardından ABD'nin gizli gözaltı programına dahil edildi ve yıllar boyunca ağır sorgulama yöntemlerine maruz kaldı. Daha sonra Guantanamo'ya gönderildi. Hukuki mücadelede, bu dönemde elde edilen ifadelerin ne ölçüde güvenilir ve mahkemede kullanılabilir olduğu kritik bir başlık haline geldi.

Bu nedenle savunma ve savcılık tarafları yıllardır delillerin kapsamı, gizli CIA operasyonlarına ilişkin kayıtlar ve sorgulama yöntemlerinin davaya etkisi konusunda karşı karşıya geliyor. Ön duruşma sürecinin olağanüstü uzun sürmesinin temel nedenlerinden biri de bu karmaşık delil tartışmaları oldu.

İTİRAF ANLAŞMASI KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ

Davanın önündeki bir diğer büyük dönemeç ise 2024'te gündeme gelen itiraf anlaşmasıydı. Muhammed ve iki sanık, suçlarını kabul etmeleri karşılığında idam cezasıyla karşılaşmamak ve müebbet hapis cezası almak üzere bir anlaşmaya vardı. Ancak dönemin ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, anlaşmanın açıklanmasından kısa süre sonra süreci iptal etti ve karar yetkisini kendisine aldı.

Anlaşmanın iptali sonrasında dava yeniden yargılama sürecine dönerken, ABD federal temyiz mahkemesi de 2025'te Austin'in anlaşmayı geri çekme yetkisini bulunduğu yönünde karar verdi. Karar, sanıkların yeniden tam yargılama sürecine dönmesinin önünü açtı.

GÖZLER O TARİHE ÇEVRİLDİ

Şimdi gözler 5 Haziran 2028'e çevrilmiş durumda. O tarihte önce jüri seçiminin yapılması, ardından savcılık ve savunmanın delillerini ve hukuki itirazlarını mahkeme önünde ortaya koyması bekleniyor. Ancak davanın geçmişi dikkate alındığında, yeni tarihin de kesin bir son anlamına gelip gelmediği şimdiden tartışma konusu.