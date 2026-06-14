1000 kilometreden fazla kabloyu yanlış döşediler: Yeniden yapılacak

Almanya'nın en büyük demiryolu projeleri arasında gösterilen Stuttgart 21, ortaya çıkan yeni bir kriz nedeniyle yeniden tartışmaların odağına yerleşti.

Club Feroviar'ın paylaştığı bilgilere göre Deutsche Bahn, proje takvimine yetişebilmek adına 1.000 kilometreyi aşan kablo ve boru hattını yanlış şekilde döşedi. Söz konusu hatalı altyapının büyük bölümünün sökülerek yeniden inşa edilmesi gerekecek.

Yaşanan sorunun, dijital sinyalizasyon sistemine ilişkin nihai teknik planlar tamamlanmadan inşaat çalışmalarına başlanmasından kaynaklandığı belirtildi.

Sorunun özellikle Stuttgart-Bad Cannstatt ile Waiblingen arasındaki bölümde yoğunlaştığı ifade edildi.

STUTTGART 21 PROJESİ: HEDEF İLK BÜYÜK DEMİRYOLU MERKEZİ

Stuttgart 21 projesi, Almanya'nın tamamen dijital altyapıya sahip ilk büyük demiryolu merkezi olma vizyonuyla hayata geçirildi. Bu kapsamda demiryolu hatları ile trenlerin Avrupa Tren Kontrol Sistemi (ETCS) teknolojisiyle entegre edilmesi ve operasyonların merkezi dijital yönetim sistemleri aracılığıyla yürütülmesi hedefleniyor.

Ancak proje sürecinde teknik planlamanın tam anlamıyla netleşmemesi önemli sorunları beraberinde getirdi. Özellikle dijital sistem tasarımı kesinleşmeden bazı altyapı çalışmalarının sürdürülmesi, çeşitli alanlarda uyumsuzlukların ortaya çıkmasına ve kapsamlı düzeltme çalışmalarının gerekli hale gelmesine neden oldu.

AÇILIŞ TARİHİ BİR KEZ DAHA ERTELENDİ

Stuttgart 21'in açılış tarihi daha önce de defalarca değiştirilmişti. Projenin başlangıcında yeni istasyonun 2019 yılında hizmete girmesi bekleniyordu.

Ancak bu tarih, yaşanan aksaklıklar nedeniyle sürekli ertelendi.

Verilen son bilgilere göre projenin tam kapasiteyle hizmete girmesi 2031’i sonunu bulabilir.

Projenin nasıl bir şekilde ilerleyeceği belirsizliğini koruyor.