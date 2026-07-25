100 yıllık problemi çözüp tarihe geçti: Matematiğin Nobeli'ni alan 3. kadın oldu

Matematiğin en prestijli ödülü sayılan Fields Madalyası 2026 sahibini buldu. Çinli matematikçi Hong Wang, yaklaşık bir asırdır çözülemeyen 3 boyutlu Kakeya hipotezini kanıtlayarak tarihe geçti.

TARİHE GEÇEN ÜÇÜNCÜ KADIN OLDU

Uluslararası Matematikçiler Kongresi bünyesinde dağıtılan ve matematiğin "Nobel"i olarak kabul edilen Fields Madalyası 2026 kazananları açıklandı. NYU ve IHES bünyesinde çalışmalarını sürdüren 1991 doğumlu Çinli matematikçi Hong Wang, ödülü kazanan tarihteki üçüncü kadın oldu.

Ödül, 40 yaş altındaki matematikçilere 4 yılda bir veriliyor. Wang, yaklaşık 10 bin euro tutarındaki ödülü harmonik analiz ve geometrik ölçü teorisi alanındaki devrim niteliğindeki bulgularıyla elde etti.

YÜZYILLIK GİZEM 3 BOYUTTA ÇÖZÜLDÜ

Wang'ın başarısının arkasında matematik dünyasını 100 yıldan fazla süredir meşgul eden Kakeya hipotezi yatıyor. Başarılı matematikçi, meslektaşı Joshua Zahl ile birlikte yürüttüğü ortak çalışmayla bu zorlu problemi 3 boyutlu uzayda çözmeyi başardı.

Uzmanlar yapılan çalışmayı nesilde bir gelebilecek türden büyük bir atılım olarak tanımlıyor. Geliştirilen yeni yöntemlerin Fourier dönüşümü anlayışını kökten değiştireceği vurgulanıyor.

FRANSA VE ABD HATTINDA DAHİ BİR KARİYER

Lisans eğitimini 2011 yılında Pekin Üniversitesi'nde tamamlayan Wang, doktora derecesini 2019 yılında MIT'den aldı. Başarılı akademisyen, 2023 yılında NYU Courant Enstitüsü'nde doçentlik unvanını kazandı.

Çalışmalarını küresel ölçekte sürdüren Wang, Eylül 2025 itibarıyla Fransa'daki saygın araştırma merkezi IHES bünyesinde daimi profesörlük görevine başladı.

TEKNOLOJİNİN MATEMATİKSEL TEMELİ

Wang'ın uzmanlaştığı harmonik analiz alanı, modern teknolojinin pek çok noktasında kritik rol oynuyor. Bu disiplin telekomünikasyondan görüntü işlemeye, iklim modellerinden kuantum mekaniğine kadar geniş bir alanda kullanılıyor.

Tarihsel süreçte 1950 yılından bu yana düzenli verilen madalyayı daha önce yalnızca iki kadın matematikçi kazanabilmişti. Wang bu tarihi kulübe adını yazdıran son isim oldu.