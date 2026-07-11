10 yıldır her gün aynı şeyi yapıyor! Onlarca kişiye ceza kestirdi

Tampines'teki HDB bloklarında, çevreye çöp atma ve izinsiz park etme gibi ihlalleri kameraya alıp yetkililere kanıt sunan bir mahalle sakini ortalığı karıştırdı. Bu ihbarlar sonucunda bazı mahalle sakinleri para cezası alırken, ihbarda bulunan kişiyi başkalarının işine karışmakla suçlayıp eleştirdi.

HER GÜN PENCEREDEN İZLEYİP KANIT TOPLUYOR

Shin Min Daily News'in haberine göre, Tampines'teki bir HDB dairesinde yaşayan 68 yaşındaki emekli Tan Qiangsheng, 10 yıl önce oraya taşındığından beri alt kattaki otoparkta sigara izmariti atılması, tükürülmesi ve araçların yanlış park edilmesi gibi medeniyetsiz davranışlar gözlemledi.

Duruma dayanamayıp fotoğraf çekmeye başlayan Tan Qiangsheng süreci şöyle anlattı:

“Her sabah, öğlen ve akşam evde pencereden dışarı bakıp gözlem yapıyorum. Yasadışı bir faaliyet gördüğümde fotoğraf makinemle fotoğrafını çekip yetkililere teslim ediyorum.”

Fotoğraf ve video çekmenin yanında gözlemlerini yazılı olarak da kaydeden Tan Qiangsheng, her ay bir gününü ayırıp, bir saatten fazla süren bir yolculukla Ulusal Çevre Ajansı'na giderek kanıtları yetkililere elden teslim ediyor.

AYDA 20 İLA 30 KİŞİYİ İHBAR EDİYOR

Çevreye çöp atanları ilk ihbar etmeye başladığında ayda 40 ila 50 kişiyi yakaladığını belirten Tan Qiangsheng, durumun zamanla iyileşerek bu sayının 20 ila 30'a düştüğünü söyleyerek, "Hâlâ çöp atan insanlar var, ancak eskisi kadar ciddi değil." dedi.

Bugüne kadar bu çabaları için kendisine hiç teşekkür edilmediğini belirten Tan Qiangsheng, kararlılığını şu sözlerle ifade etti:

“Yine de yapmaya devam edeceğim. Gördüğüm sürece yakalayacağım. Çevreyi korumak herkesin sorumluluğudur. Eğer çöp atan biri olmak istiyorsan, seni yakalayacağım.”

CEZALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Tan Qiangsheng'in delil toplaması üzerine ceza alan sakinlerden biri de 60 yaşındaki özel taksi şoförü Bay Lin oldu. Mahallelinin Tan Qiangsheng'in davranışlarını başkalarının işine karışmak olarak gördüğünü söyleyen Bay Lin, şimdiye kadar toplamda yaklaşık 1000 yuan para cezası ödediğini belirtti.

Bu cezalardan birinin sigara izmariti atmaktan dolayı kesilen 300 yuanlık ceza olduğunu ifade eden Bay Lin, durumu "Daha sonra temizlik görevlisinden fotoğrafı çeken ve yetkililere bildiren kişinin o olduğunu öğrendim." sözleriyle anlattı.

Bay Lin ayrıca, aracını belirlenmiş alanın dışına park ettiği için 70 dolarlık bir ceza daha aldığını ancak bir milletvekilinden yardım isteyerek bu cezaya başarıyla itiraz ettiğini söyledi. Park etme durumuyla ilgili ise "Paralel park ediyorsam, arkadaki sürücülerin rahatça hareket edebilmesi için aracı biraz dışarı kaydırırım." dedi.

ASANSÖRDE KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Bu durum mahallede gerginliğe de yol açtı. İhbar edilen Bay Lin, yaklaşık 3 hafta önce Tan Qiangsheng ile asansörde karşılaştıklarını ve hararetli bir tartışma yaşadıklarını söyledi.

Karşılıklı hakaretlerin havada uçuştuğu olayla ilgili Bay Lin şu iddialarda bulundu:

"O gün onu asansörde gördüm ve çok sinirlendim. Ama ben sadece onu korkutmaya çalışıyordum, bu yüzden tekme atıyormuş gibi yaptım ama vurmadım. Aksine, o beni tekmeledi ve hatta polisi arayacağını söyledi."

Tan Qiangsheng ise bu iddiayı reddederek, kendisinin kimseyi tekmelemediğini, aksine karşı tarafın kendisine tekme attığını savundu ve bu yüzden olayı polis karakoluna bildirdiğini ifade etti.