10 sentlik bozuk para tam 1,25 milyon dolara satıldı: Dünyada sadece 9 tane var

10 sentlik nominal değere sahip 1894 imalatı Barber Dime, düzenlenen açık artırmada tam 1,25 milyon dolara alıcı buldu. Dünyada sadece 9 örneğinin günümüze ulaştığı bilinen tarihi para, nümizmat Dave Bowers'ın kariyerindeki simge parça olarak öne çıkıyor.

Rarities Night adlı özel açık artırma etkinliğinde satışa çıkan bozuk para, Stack’s Bowers Galleries aracılığıyla koleksiyonerlerin beğenisine sunuldu. Ünlü oymacı Charles E. Barber tarafından tasarlanan bu özel seri, tarihteki en nadir madeni paralar arasında gösteriliyor.

24 ADET BASILDI, SADECE 9 TANESİ ULAŞTI

San Francisco Darphanesi tarafından 1894 yılında yalnızca 24 adet basılan paranın, günümüze sadece 9 örneğinin ulaştığı biliniyor. Paranın bu denli nadir olmasının arkasında ise 1893 Ekonomik Paniği yatıyor. Kriz sonrası madeni para ihtiyacının durması basımı durdururken, uzmanlar paranın darphanedeki 2,40 dolarlık artık gümüşü eritmek için ya da darphane müdürünün yakınlarına hediye amacıyla sınırlı sayıda üretildiğini değerlendiriyor.

ABD’NİN EN ÖNEMLİ 4. MADENİ PARASI

Söz konusu bozuk para, "100 Greatest U.S. Coins" rehberinde 4. sırada yer alıyor. Ünlü uzman Dave Bowers, 1957 yılında henüz 19 yaşındayken bu parayı 4 bin 750 dolara satın alarak tarihe geçmişti. 1960 yılında parayı 6 bin dolara elden çıkaran Bowers, elde ettiği popülariteyle nümizmatik alanındaki dev kariyerinin temellerini attı. Tarih boyunca sadece 4 kez müzayedeye çıkan bu nadir eser, son satışıyla rekor değerini tescillemiş oldu.

Görsel tasarımıyla günümüz paralarından ayrılan madeni parçanın ön yüzünde Özgürlük Hanım (Lady Liberty) portresi, arka yüzünde ise özel bir çelenk içinde "One Dime" ibaresi bulunuyor.