1 euroya aldıkları ev için 2028'e kadar borç ödeyecekler: Milyonluk vurguna kurban gittiler

İtalya’da nüfusu azalan kasabaları canlandırmak için başlatılan 1 euroya ev kampanyası büyük bir dolandırıcılık skandalına sahne oldu. Toskana bölgesindeki tarihi evleri ucuza satıp devlet teşvikiyle ücretsiz restore etme vaadinde bulunan bir şirket, milyonlarca euroluk vergi kredisini cebe indirerek ortadan kayboldu.

Brezilyalı gazeteciler Alicia Klein ve Janaína César tarafından yürütülen iki aylık araştırma, dolandırıcıların tüm detaylarını gözler önüne serdi. 2021 ve 2022 yıllarında yapılan sözleşmelerle, sadece bir kasabada hiçbir iş yapılmadan 15 mülk yabancılara satıldı. İtalya hükümeti tarafından binaların yenilenmesi için uygulanan Superbônus 110 programı, şüpheliler tarafından bir paravan olarak kullanıldı.

VEKALETNAME OYUNUYLA BORÇLANDIRDILAR

Şirket yöneticileri, alıcılardan geniş yetkili vekaletnameler alarak devletin restorasyon kredilerine erişim sağladı. Toplanan vergi kredilerini bankalara ve yatırımcılara satıp nakde çeviren ortaklar, evleri yıkık dökük halde bırakarak ortadan kayboldu.

Lucca Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, olayla ilgili beş şüpheli mercek altına alındı. Mahkeme kararıyla şüphelilerin 4 milyon euro değerindeki varlığı bloke edildi.

MAĞDURLAR 2028 YILINA KADAR ÖDEYECEK

Dolandırılan kurbanlar mülk sahibi olamadıkları gibi, üzerlerine yıkılan vergi borçları nedeniyle İtalyan devletine karşı yükümlülük altına girdi. Birçok mağdurun adlarına usulsüz çekilen kredileri 2028 yılına kadar ödemek zorunda kalacağı belirtildi. Evler harabe halinde kaldığı için alıcılar, mülklerin üzerine taş düşmesi gibi olası kazalarda da hukuki sorumluluk taşıyor.

BELEDİYE BAŞKANI DA İSYAN ETTİ

Bölgedeki bir belediye başkanı, üzerinde Sonho It tabelası olan 10 terk edilmiş proje tespit ettiğini açıkladı. Belediye başkanı, "Bu bir aldatmaca, yabancıların mülklerin göz ardı edilebilir fiyatlarına kapılarak yakalandıkları bir şema" diyerek durumu özetledi. Projelere gayri resmi onay gibi algılanan fotoğraflar nedeniyle sorumluluk hissettiğini belirten başkan, mağduriyeti azaltmak için bir geri alım programı üzerinde çalıştığını vurguladı.