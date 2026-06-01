Kuyruğunu bir salladı Hatay'ı şaşkına çevirdi: Gören gözlerine inanamadı
Hatay-Samandağ'da yıllar sonra görülen dev balina şaşkınlık yarattı. Tekneyle denize açılanlar o anları saniye saniye kaydetti. Görüntüler kısa sürede ilgi odağı oldu.
Hatay’ın Samandağ ilçesi açıklarında ortaya çıkan balina, denizdeki vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Gezi teknesiyle Akdeniz’e açılanların karşısına çıkan dev deniz canlısı, cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
O ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ
Tekneye yakın mesafede su yüzeyine çıkan balina, bir süre sakin hareketlerle ilerledikten sonra yeniden derin sulara dalarak gözden kayboldu.
O anlara tanıklık eden vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşarken, görüntüler kısa sürede ilgi odağı oldu. Sosyal medyada defalarca kez paylaşıldı.
GÖRÜNTÜLER HEYECAN YARATTI
Akdeniz’de nadiren görülen balinalardan birinin Samandağ açıklarında görüntülenmesi, bölgedeki deniz yaşamına yönelik merakı da artırdı. Dev balinanın ortaya çıkışı, hem deniz tutkunları hem de bölge sakinleri arasında heyecan yarattı. (DHA)