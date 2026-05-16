Çamaş Kanyonu ilgi odağı oldu: Ziyaretçiler akın akın gidiyor

Ordu Çamaş'ta bulunan Çamaş Kanyonu, doğal güzelliğiyle bölgenin ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Çamaş merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta, Budak Mahallesi sınırlarında yer alan kanyon, manzarası ve doğal yapısıyla ilgi topluyor.

DOĞASEVERLER ZİYARET EDİYOR

Son dönemde bölgenin uğrak noktalarından biri haline gelen kanyonu, özellikle doğaseverler ve fotoğraf tutkunları ziyaret ediyor.

Ordu şehir merkezine yaklaşık 1 saat mesafede yer alan kanyonda ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığı görülürken, bölgede turizm çalışmalarının da sürdüğü belirtiliyor. Çamaş Kanyonu’nun, Ordu’nun önemli turizm destinasyonları arasında yer alması hedeflendiği ifade edildi. (DHA)

