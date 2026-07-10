Xiaomi'den Tesla'ya yeni rakip! N90'ın menzili dikkat çekti

Akıllı telefonlarıyla teknoloji piyasasına hızlı bir giriş yapan teknoloji üreticisi Xiaomi elektrikli otomobil yatırımlarını bir adım daha ileri taşıdı. SU7 VE YU7 modellerinin ardından aile otomobiline yönelen şirket, büyük SUV segmentine giriş yapacağını açıklamasının ardından ‘’Sky Nomad’’ olarak adlandırılan serinin ilk modeli olarak piyasaya sunulacak N90’ı resmen tanıttı.



HİBRİT MODEL



Xiaomi EV, Çin’deki resmi Weibo ve Wechat hesaplarından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. Şirket uzun süredir gündemde olan EREV( Uzatılmış Menzilli Araç) projesini doğruladı. Çin pazarında ‘’Xiaomi Pengcheng’’ markasıyla satışa sunulacak yeni seri şirketin elektrik araç stratejisinin yanı sıra içten yanmalı motorun yalnızca elektrik üretimi için kullandığı ilk hibrit model olacak.

ENTEGRE TAVAN SEÇENEĞİ



Xiaomi’nin geliştirdiği ‘’ Xiaomi Kunlun’’ platformu üzerine inşa edilen ilk araç olarak ön plana çıkan N90 tam boy SUV sınıfında konumlanıyor. Yaklaşık 5,3 metre uzunluğa ve 3,1 metre aks mesafesine sahip olan model göz alıcı tasarımıyla ve yeni nesil detaylarıyla dikkat çekiyor. N9O’nın 5 ve 7 koltuklu iki farklı seçenekle kullanıcıya sunulması planlanıyor. Özellikle 7 koltuklu seçeneğin Çin’de son dönemde yaygınlaşan kamp kültürüne de hitap edebilmesi için entegre tavan seçeneği de modele de sunulan avatajlardan biri olacak.



E- POWER TEKNOLOJİSİNE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Xiaomi N90 Modeli’nde Nissan’ın e- Power sistemine benzer bir teknolojinin kullanılması da konuşulan detaylardan biri. Araçta bulunan 1,5 litrelil turbo benzinli motor, tekerleklere doğrudan güç aktarmıyor. Bunun yerine yalnızca elektrik üreterek bataryayı ve elektrik motorlarını besleyen bir jeneratör görevi üstleniyor.



Batarya Kapasitesi: 70 kWh'ın üzerinde devasa bir batarya bloğu.

Saf Elektrikli Menzil: Sadece bataryadaki elektrikle şehir içinde 400 - 500 kilometre seyahat edebiliyor.

Toplam Kombine Menzil: Benzin deposu ve batarya tam doluyken menzil uzatıcının devreye girmesiyle birlikte 1.500 kilometreyi aşan menzil.



Xiaomi CEO’su geliştirilen serileri tamamen sürücü odaklı performans araçları olarak tanımlıyor. Otomobilin sosyal medyaya sızan görselleri keskin köşeli kaşlı ve blok formda bir tasarım tercih edildiğini gösteriyor. Ön tarafta ise trapezoid geniş bir hava girişi yüksek bir kaput çizgisi ve tavanın üzerine konumlandırılan gelişmiş ot tonu sürüş sistemlerini destekleyen bir LİDAR sensörü dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.