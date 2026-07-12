Tıpta yeni dönem! İnsansı robotlar ilk kez ameliyata girdi

İnsansı robotlar cerrahi alanında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. California Üniversitesi’nde yürütülen araştırmada, insansı robotlar ameliyathane ortamında cerrahlara destek verecek şekilde ameliyata girdi. Canlı hayvan üzerinde gerçekleştirilen safra kesesi ameliyatı, cerrahların robotik kolları uzaktan kontrol etmesiyle başarıyla tamamlandı.

Nature dergisinde yayımlanan çalışma, yüksek maliyetli cerrahi robotlara erişim imkanı bulunmayan sağlık kuruluşları için daha ekonomik bir çözüm sunbileceğiğine işaret ediyor.

MALİYETİ CERRAHİ SİSTEMLERDEN DAHA DÜŞÜK

Bugün kullanılan cerrahi robotlar hem büyük boyutları hem de milyonlarca dolara ulaşan maliyetleri nedeniyle birçok hastanenin erişemeyeceği seviyede bulunuyor. Araştırmada tercih edilen UnitreeG1 isimli insansız robotlar ise bu alanda farklı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Hassas robotik eller ve gerekli yazılımlarla donatıldığında bile toplam maliyetinin mevcut cerrahi sistemlere kıyasla oldukça düşük olduğu vurgulanıyor. Yaklaşık 27 kilogram ağırlığındaki robot, taşınabilir yapısıyla hastanelerin yanı sıra acil müdahale gerektiren farklı bölgelerde de kullanılabilecek bir potansiyele sahip.

TEKNİK SORUNLAR GİDERİLMELİ

Araştırmacılar, sistemin umut vaat etmesine rağmen çözülmesi gereken bazı teknik sorunlarının bulunduğunu da ifade ediyor. Ameliyat sırasında sık sık kalibrasyon yapılması gerekliliği, işlemin mevcut cerrahi robotlara göre daha yavaş ilerlemesine neden oluyor. Öte yandan robotun kol uzunluğunun insan koluna göre daha kısa olması, cerrahların çalışma alanını da sınırlandırıyor.

Veri iletişiminde yaşanan gecikmenin de cerrahi güvenlik açısından iyileştirilmesi gereken önemli başlıklardan biri olduğu belirtiliyor. Araştırma ekibi, insansı robotların gelecekte ameliyat sırasında cerrahlara alet uzatan ameliyathane düzenini sağlayan ve belirli görevleri otonom şekilde yerine getiren yardımcı sistemler olarak kullanılabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.