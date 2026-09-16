Öne sürülen bu kaygıların ve düzenleme taleplerinin arkasında şu muhtemel nedenlerin bulunabileceği düşünülüyor:

Piyasaya Giriş Engelleri Oluşturma İhtimali:

Büyük ve yüksek likiditeye sahip teknoloji devlerinin; bağımsız güvenlik denetimleri, hukuki uyumluluk ekipleri, detaylı belgelendirme süreçleri ve denetçi kadrolarını rahatlıkla finanse edebileceği öngörülüyor. Ancak yenilikçi bir fikre sahip küçük girişimler (start-up'lar) için bu katı bürokratik ve finansal yükümlülüklerin aşılması imkânsız birer engel oluşturabileceği belirtiliyor. Böylece düzenlemelerin, güvenliği sağlamaktan ziyade küçük oyuncuların sermayeye erişimini kesen bir süzgeç görevi görebileceği ifade ediliyor.



Yavaşlayan Sonuçlar İçin Bir Bahane Arayışı:

Çiplere, veri merkezlerine, devasa enerji kapasitelerine ve uzun vadeli anlaşmalara yüz milyarlarca dolar yatırım yapan dev şirketlerin, beklenen somut çıktıları aynı hızda alamadıklarında baskı altında kalabilecekleri dile getiriliyor. "İnsanlığı korumak ve güvenliği sağlamak için yavaşlıyoruz" söyleminin, geciken sonuçları ve devasa harcamaları meşrulaştıran özverili bir gerekçe olarak kullanılabileceği tahmin ediliyor.



Büyüklük Avantajını Koruma Arzusu:

Sektörün öncülerinin, kendi ulaştıkları seviyeyi korurken arkadan gelen potansiyel rakiplerin önünü yasal düzenlemelerle keserek pazardaki hakimiyetlerini garanti altına almayı hedefleyebilecekleri değerlendiriliyor.

Tüm bu ticari strateji ihtimallerine rağmen, yapay zekânın kontrolsüz gelişimine dair risklerin ve olası tehlikelerin de tamamen göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulanıyor.