Piyasalardaki satış dalgası Elon Musk'ı da vurdu! Serveti eridi

SpaceX’in halka arzı Elon Musk'ın başına dert oldu. Musk'ın serveti, SpaceX hisselerinde yaşanan değer kaybı ve Tesla hisselerinde düşüsün etkisiyle sert geriledi.

Forbes verilerine göre; Musk’ın net serveti çarşamba kapanışında 970,2 milyar ABD doları seviyesine kadar geriledi. Bu gerileme ile birlikte mevcut servetinden yaklaşık 330 milyar ABD dolarlık bir kayıp yaşandı. Küresel piyasalarda bu hafta meydana gelen satış baskısı, SpaceX hisseleri üzerinde de etkisini hissettirdi. Şirket hisseleri çarşamba günü 154,35 ABD doları seviyesinden işlem gördü.



YENİDEN TRİLYONER OLABİLİR

Teknoloji dünyasının agresif çocuğu olarak tanınan Elon Musk’ın servetindeki gerilemede yalnızca SpaceX sebebiyle yaşanmadı. Tesla hisselerindeki düşüş de etkili önemli ölçüde bu gerilemede etkili oldu. Piyasalardaki dalgalanma devam ederse, Musk’ın yeniden trilyoner seviyesine çıkmasının mümkün olabileceği değerlendiriliyor. Tesla veya SpaceX hisselerinde güçlü bir toparlanma, serveti yeniden 1 trilyon ABD Doları üzerine taşıyabilir.