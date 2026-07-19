Orman yangınlarını dakikalar içinde tespit eden yapay zeka sistemi geliştirildi

Münih merkezli teknoloji girişimi OroraTech termal uydular ve yapay zeka destekli sistemi ile orman yangınlarını dakikalar içinde tespit etmeyi hedefliyor.

Dünya genelinde artan sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle orman yangınları daha sık görülürken, yangınların erken tespiti için geliştirilen yeni teknolojiler öne çıkıyor. Münih merkezli teknoloji girişimi OroraTech, termal uydular ve yapay zeka destekli sistemiyle yangınlara daha hızlı müdahale edilmesini amaçlıyor.

Şirketin kullandığı termal kızılötesi sensörlere sahip uydular, alevleri gece saatlerinde ve yoğun dumanın içinden dahi tespit edebiliyor. OroraTech yalnızca kendi uydularından değil, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) verilerinden de yararlanarak yapay zeka ile yangın noktaları analiz ediyor ve ekiplere birkaç dakika içinde uyarı gönderiyor.

96 TARAMA İLE 15 DAKİKADA BİR İZLENECEK

Şirket, 2022’de ilk uydularını yörüngeye yerleştirirken, 2028’den itibaren günde 96 tarama yaparak yeryüzündeki her noktayı 15 dakikada bir izlemeyi hedefliyor.

407 MİLYON HEKTARLIK ORMANLIK ALANI TAKİP EDİYOR

DW'nin haberine göre, bugün 25 ülkede devlet kurumları, itfaiyeler, enerji şirketleri ve sigorta kuruluşları tarafından kullanılan sistem dünya genelinde yaklaşık 407 milyon hektarlık ormanlık alanı takip ediyor. OroraTech, termal uydu teknolojisinin gelecekte tarımdan çevre izlemeye, deniz kirliliğinin tespitinden savunma sanayisine kadar birçok alanda kullanılabileceğini öngörüyor.