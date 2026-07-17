Milyonlarca kullanıcı bunu bekliyordu: WhatsApp'tan sesli mesajları değiştirecek hamle!

WhatsApp, sesli mesaj kullanımını daha pratik hale getirecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Android beta sürümünde ortaya çıkan ana ekran widgetı sayesinde kullanıcılar uygulamayı açmadan doğrudan ses kaydı oluşturabilecek ve hazırladıkları sesli notu aynı anda birden fazla kişiye gönderebilecek.

Yoğun şekilde sesli mesaj kullanan kullanıcıları memnun edecek yeni özellik sayesinde, mesaj gönderme süresini kısaltarak kullanım kolaylığı ve zaman tasarrufu sağlanmak amaçlanıyor.



SESLİ KAYIT ANA EKRANDAN BAŞLATILABİLECEK

WhatsApp’ın Android için yayımladığı 2. 26.2 beta sürümünde görülen yeni widget, varsayılan olarak ana ekranda 3 × 1 boyutunda konumlanıyor. Kullanıcılar diledikleri takdirde widgetın boyutunu ayarlayabilecek.

Widget üzerindeki mikrofon simgesine dokunulduğunda doğrudan gelişmiş bir ses kayıt ekranı açılacak. Bu ekran üzerinden kullanıcılar ses kaydını başlatabiliyor, ihtiyaç halinde duraklatıp yeniden devam ettirebiliyor veya kaydı tamamen iptal edebiliyor.



BİRDEN FAZLA KİŞİYE SESLİ NOT GÖNDERİLEBİLECEK

Öte yandan bu özellikle birlikte çoklu alıcı desteği de kullanıcılara sunulacak. Mevcut sistemde bir sesli mesajı birden fazla kişiye gönderebilmek için önce mesajın bir sohbete kaydedilmesi ardından yönlendirilmesi gerekiyor. Ancak geliştirilen yeni arayüz sayesinde ses kaydı tamamlandıktan sonra kullanıcı doğrudan kişi seçme ekranına yönlendirilerek, birden fazla alıcıyı seçebilecek. Mesaj ek bir yönlendirme işlemine gerek kalmadan seçilen tüm alıcılara aynı anda iletilecek. Özelliğin ayrıca sesli durum güncellemeleri paylaşırken de alternatif bir kullanım seçeneği sunabileceği öngörülüyor.

TEST SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Henüz geliştirme aşamasında bulunan dinamik sesli mesaj widgetının beta testlerinin tamamlanmasının ardından Android işletim sistemini kullanan tüm WhatsApp kullanıcılarına sunulması bekleniyor.