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Ev işleri yapan robotlar çelik kazanına atlayıp intihar etti

BMW’de de kullanılan lojistik ve ev işleri robotları çelik kazana atlamaları için eğitildi.

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Ev işleri yapan robotlar çelik kazanına atlayıp intihar etti

Figure şirketine ait ‘F.02’ adlı robotlar, iki yıl içerisinde eskidikleri gerekçesiyle yapay zeka yazılımları çelik kazanlara atlamaları üzerine eğitildiler.

Robotlar otomobil üretici şirketi BMW'de lojistik ve ev işlerinde çalıştırıldı. Robotların imha edilmesi için çalışılma süreci F.04'ün çıkmasının geciktireceği öne sürülerek intihar etmesi istendi.

Şirket çözümü F.02'leri eritmekte buldu. Robotlar Finlandiya’nın Imatra kentindeki bir dökümhanede bulunan kazana atladı.

"ÇOK ZAMAN ALACAKTI"

Independent'ın haberine göre şirketten yapılan açıklamada şu sözler kullanıldı:

“Özel aktüatörler ve başka fikri mülkiyetlerle donatılmış bir robot filosunu hizmet dışı bırakmak kolay iş değil.

Robotları imha etmemiz gerekiyordu. Her bir robotu sökmek teknik personelimizin o kadar çok zamanını alacaktı ki (yeni insansı robot) F.04’ün piyasaya sürülmesi gecikecekti.”

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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