Birleşik Arap Emirlikleri’nde petrolün yerini alan yeni güç

Birleşik Arap Emirlikleri'nde CEO'ların performansını değerlendirmede en önemli ölçüt yapay zekâ haline geliyor. Yeni bir küresel araştırmaya göre, yapay zekânın başarılı bir şekilde uygulanması, en üst kurumsal seviyelerde liderliğin değerlendirilmesinde doğrudan bir etkiye sahip.

Dataiku'nun "CEO'ların Yapay Zeka İtirafları 2026" araştırmasına göre, BAE'deki CEO'ların yaklaşık %79'u, şirketlerinin 2026 yılı sonuna kadar yapay zekaya yapılan yatırımlardan somut faydalar elde edememesi durumunda işlerinin tehlikeye girebileceğini kabul etti.

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Veriler, ulusal yapay zekâ stratejilerini en aktif şekilde geliştiren ülkelerden birinde liderler üzerindeki baskının arttığını gösteriyor.

Dataiku analisti Kurt Muemmel'e göre, Birleşik Arap Emirlikleri, yapay zekânın uygulanmamasının diğer birçok pazara kıyasla çok daha zor kabul edilebilir bir ortam yarattı. Bunun nedeni, ülkenin yapay zekânın küresel bir öncelik haline gelmesinden çok önce ekonomik kalkınmasını yapay zekâya bağlamış olmasıdır.

Baskı sadece içeriden gelmiyor. Ankete göre, CEO'ların %76'sı yapay zeka stratejisini yatırımcılar için önemli bir faktör olarak görüyor ve %59'u yönetim kurullarının teknolojinin uygulanmasından elde edilen gerçek dünya sonuçlarına dair kanıt talep ettiğini belirtiyor.

Yapay zekânın şirketlerin operasyonel işlerine girmesiyle birlikte, üst yönetimin sorumluluğu da artmaktadır.

En ilginç bulgulardan biri, BAE'deki CEO'ların, yapay zekâ ile ilgili kararlarının mesleki miraslarını olumsuz etkileyebileceğine inanma olasılığının dünya genelinde en yüksek olduğudur. Ankete katılanların neredeyse dörtte biri, bugün verdikleri kararların gelecekte yönetimlerinin nasıl değerlendirileceğini belirleyeceğinden endişe duyuyor.

Aynı zamanda, yapay zekâ giderek şirket yönetim kurullarında da yer buluyor; BAE'deki CEO'ların dörtte üçü, yapay zekâ ile ilgili kararlara katılımlarının geçen yıl arttığını söylüyor.

Ankete katılan yöneticilerin yarısından fazlası, kuruluşlarının yapay zeka stratejisini şekillendirmede en etkili faktörün kendileri olduğunu belirtti.

Ancak bu, BT liderlerinin ve veri yönetimi ekiplerinin rolünün zayıfladığı anlamına gelmez. Tam tersine: BAE'deki şirketler, yapay zeka ile ilgili karar alma süreçlerine veri uzmanlarını dahil etme konusunda küresel ortalamadan önemli ölçüde daha yüksek bir orana sahiptir.

Sonuçlardan üst yönetim sorumludur, ancak uygulama teknoloji ekiplerinin elindedir.

Yapay zekâya yönelik coşkuya rağmen, işletmeler temkinli davranmaya devam ediyor. Ankete göre, BAE'deki kuruluşların %44'ü başarısızlık korkusu nedeniyle yapay zekâ projelerini erteledi veya iptal etti. Bu durum, şirketlerin yeni teknolojileri hızla uygulamaya koyma ile riski etkin bir şekilde yönetme ihtiyacı arasında hala bir denge kurmaya çalıştığını gösteriyor.

Rapor ayrıca yapay zeka sistemlerinin yönetimiyle ilgili ciddi bir soruna da dikkat çekiyor. CEO'ların %73'ü yapay zekayı kontrol etme ve yönetme mekanizmalarına yeterince güvendiklerini söylerken, BAE, yapay zeka tarafından alınan kararları düzenleyici kurumlara veya yargı mercilerine açıklama konusunda dünyada son sırada yer alıyor.

Analistlere göre bu durum, politikaların varlığı ile algoritmalar tarafından üretilen kararları izleme ve gerekçelendirme konusundaki gerçek yetenekler arasında bir uçurum olduğunu ortaya koymaktadır.