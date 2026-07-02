Bilim insanları Dünya'da yaşamın son bulacağı tarihi açıkladı

Gelişmiş üç boyutlu iklim modellerini kullanan yeni bir araştırma, Dünya'daki bitki yaşamının geleceğine dair ezber bozan sonuçlar ortaya koydu. Bilim insanları, gezegenimizdeki yeşil örtünün düşünülenin aksine yaklaşık 1,8 milyar yıl daha hayatta kalabileceğini öngörüyor. Üstelik canlılığın bu süreçte geçireceği evrimsel değişimlerle bu sürenin daha da uzayabileceği belirtiliyor.

GÜNEŞ ISINDIKÇA KARBONDİOKSİT AZALIYOR

Yaklaşık 4,5 milyar yaşındaki Güneş, zamanla daha fazla ısı ve ışık üretiyor. Günümüzde başlangıcına kıyasla yüzde 33 daha fazla enerji yayan Güneş'in bu yükselişi, Dünya'daki karbon döngüsünü etkiliyor. Bu durum atmosferdeki karbondioksit miktarını azaltarak bitkileri zamanla "açlığa" mahkum ediyor.

Bilim dünyasında 1982 yılında yapılan ilk tahminler, bitki yaşamının bitmesi için yalnızca 100 millyon yıllık bir ömür biçmişti. Ancak JGR Atmospheres adlı bilimsel dergide yayımlanan yeni çalışma, bu karamsar senaryoyu tamamen değiştirdi.

DOĞAL TERMOSTAT VE DİRENÇLİ BİTKİLER

Astrobiyolog Jacob Haqq-Misra ve Eric Wolf, çalışmalarında 29 farklı gelişmiş iklim modelini test etti. Araştırmada, kuraklığa dayanıklı sukkulentler ile çok düşük karbondioksitle yaşayabilen özel bitki türlerinin verileri incelendi.

Gezegen bilimci Robert Graham, Dünya'nın son 4 milyar yıldır yüzey sıcaklığını istikrarlı tutan doğal bir "termostata" sahip olduğunu vurguluyor. Gezegen ısındığında karbondioksit yeraltındaki kayalarda depolanıyor. Bu durum sıcaklığı dengelese de karbondioksiti bitkiler için erişilmez hale getiriyor. Yeni modeller ise Dünya ikliminin bitkiler için çok daha uzun süre koruyucu kalacağını kanıtlıyor.

Yeni veriler, Dünya'nın okyanuslarını uzaya kaybetmesinin beklendiği 2 milyar yıllık sınıra kadar yaşamın tutunabileceğini gösteriyor. Uzmanlar, milyarlarca yıl içinde bitkilerin geçireceği olası evrimsel değişimlerin bu süreyi daha da uzatabileceğini belirtiyor. Araştırma, gelecekte uzak sistemlerdeki diğer gezegenlerin yaşanabilirlik oranlarını tahmin etmek için de kritik bir rehber olacak.