Arabaların güvenlik testleri nasıl bir anda 100 kat hızlandı?

Bir arabanın çarpışma testini hatasız tasarlamak ya da devasa bir fabrikanın sistemini kurmak için yüzlerce ihtimali tek tek hesaplamak ne kadar sürer? Eskiden bu sorunun cevabı "aylar sürer" demekti. Ancak bilim insanları, Excel tablolarındaki verileri bir insan gibi okuyup saniyeler içinde en doğru çözümü bulan bir yapay zeka geliştirdi. Klasik yöntemleri çöpe attıracak bu buluş, mühendislik dünyasında kartları yeniden dağıtıyor.

Karmaşık mühendislik sistemlerinin optimizasyonu genellikle yüzlerce parametrenin test edilmesini gerektirir; bu da hem maliyetli hem de yavaş bir süreçtir. MIT (Massachusetts Institute of Technology) araştırmacıları, bu tür hesaplamaları 100 kata kadar hızlandıran yeni bir algoritma geliştirdiler. Geliştirilen bu yeni yaklaşım, klasik Bayes optimizasyonunu, tablo verileri üzerinde eğitilmiş bir temel (foundation) modelle birleştiriyor.

MÜHENDİSLİKTEKİ ORTAK ZORLUK: ÇOK FAZLA PARAMETRE, KISITLI ZAMAN

Birçok mühendislik görevi aynı temel zorluğu paylaşır: Sistemler karmaşıktır, parametre sayıları yüzleri bulur ve belirli bir konfigürasyonun her bir doğrulaması (simülasyonu veya testi) oldukça pahalı ya da zahmetlidir.

Buna en tipik örnek otomotiv güvenlik tasarımıdır. Mühendisler; farklı tasarım kararlarının aracın çarpışma davranışını farklı şekillerde etkilediği binlerce bileşeni entegre etmek zorundadır. Olası kombinasyonların sayısı bu denli fazla olduğunda, klasik optimizasyon algoritmaları yetersiz kalır veya süreç tıkanır.

YENİ STRATEJİ: TABLO VERİLERİ İÇİN ÜRETKEN YAPAY ZEKA

MIT ekibi, bu tür sorunlarla başa çıkmak için yeni bir strateji önerdi. Geliştirilen yöntem, geleneksel Bayes optimizasyonu yaklaşımının kullanım şeklini yeniden tanımlıyor.

Geleneksel Yöntem: Klasik Bayes optimizasyonu, "vekil model" (surrogate model) adı verilen bir yönteme dayanır. Bu yöntem, pahalı bir gerçek dünya simülasyonu veya testi yapmadan, belirli bir parametre kombinasyonunun nasıl davranacağını tahmin eder.

Klasik Yöntemin Sorunu: Bu vekil modelin her yinelemeden (iterasyondan) sonra yeniden eğitilmesi gerekir. Parametre sayısı fazla olduğunda, bu işlem hesaplama açısından aşırı yoğun ve hantal hale gelir. Dahası, yeni bir görev türüne geçildiğinde modelin sıfırdan oluşturulması gerekir.

Bu sınırlamaların üstesinden gelmek isteyen araştırmacılar, tablo verileriyle çalışmada uzmanlaşmış bir üretken yapay zeka modeli kullanmaya karar verdiler. Yapay zeka ve makine öğrenimi yazarlarına göre bu yöntem, bir tür "elektronik tablolar için ChatGPT" olarak düşünülebilir. Büyük dil modellerinden (LLM) farklı olarak, bu sistemin girdisi ve çıktısı metin yerine yapılandırılmış verilerdir (tablolar); bu format mühendislik uygulamalarında son derece yaygındır.

Sistem, tıpkı büyük dil modellerinde olduğu gibi devasa veri kümeleri üzerinde önceden eğitilmiştir. Bu sayede, her özel görev için yeni bir eğitime gerek kalmadan doğrudan kullanılabilmektedir.

AKILLI ODAKLANMA: EN ÖNEMLİ DEĞİŞKENLERİN TESPİTİ

Yeni algoritmanın en önemli özelliği, hangi parametrelerin nihai sonuç üzerinde en büyük etkiye sahip olduğunu otomatik olarak tespit edebilmesidir. Sistem, tüm olası kombinasyonları körü körüne test etmek yerine, hesaplama kaynaklarını en önemli değişkenlere yoğunlaştırır.

Örnek: Otomotiv tasarımında yüzlerce parametre bulunabilir. Ancak bunların sadece küçük bir kısmı, aracın çarpışma güvenliğini doğrudan etkiler. Algoritma verileri analiz eder, hangi parametrelerin (veya bunların kombinasyonlarının) sonuç üzerinde en güçlü etkiye sahip olduğunu değerlendirir ve aramayı çözüm uzayının sadece bu alanlarına odaklar.

TEST SONUÇLARI VE PERFORMANS

Araştırmacılar, bu yöntemi elektrik şebekesi yönetimi ve otomobil kaza modellemesi gibi gerçek dünya mühendislik senaryolarını simüle eden 60 standart optimizasyon problemi üzerinde test ettiler:

10-100 Kat Hız: Yeni yaklaşım, çoğu senaryoda günümüzde kullanılan en güçlü beş algoritmaya kıyasla en uygun çözümü 10 ila 100 kat daha hızlı buldu.

Çok Boyutlu Avantaj: Algoritmanın sağladığı avantaj, özellikle parametre ve boyut sayısının çok fazla olduğu problemlerde belirginleşiyor.

İstisnalar: Yöntem, her senaryoda klasik algoritmaları geride bırakmıyor. Örneğin, robot yörünge planlama görevlerinde sonuçlar klasik algoritmaların ötesine geçemedi. Bilim insanları, bunun sebebinin modelin eğitim verileri arasında bu tür senaryoların yeterince yer almaması olduğunu düşünüyor.

GELECEK ADIMLAR

Ekibin bir sonraki hedefi, tablo modellerinin yeteneklerini daha da geliştirmek ve yöntemi çok daha büyük görevlere uygulamaktır. Karmaşık endüstriyel sistemlerin veya deniz araçlarının tasarımı gibi binlerce hatta milyonlarca parametre içeren mühendislik problemleri bu hedefler arasında yer alıyor.

Yazarlar, bu çalışmanın küresel bir trendin parçası olduğunu vurguluyor: Yapay zeka modelleri artık yalnızca dil ve görsel tanıma için değil; bilimsel ve mühendislik araçlarında birer hesaplama motoru olarak da rol alıyor. Bu da Bayes optimizasyonu gibi klasik ve güçlü yöntemlerin, çok daha büyük ölçeklerde ve efektif bir şekilde çalışmasına olanak tanıyor.