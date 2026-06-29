Apple'ın ardından gözler Çinli teknoloji devlerinde! Zam hazırlığı başladı

Küresel bellek çipi tedarikinde meydana gelen kriz teknoloji devleri başta olmak üzere akıllı telefon pazarında zam dalgasına neden oldu. Maliyet baskısı altında ezilen Çinli teknoloji devleri de fiyat artışına hazırlanıyor.



Bellek çipinde yaşanan kriz küresel çapta birçok teknoloji markasını etkiledi. Son olarak teknoloji devleri arasında yer alan ve ülkemizde de talep gören markalardan biri olan Apple ürünlerinde fiyat artışına gittiğini açıklayarak yeni fiyat listesini duyurmuştu. Bellek çipi tedarikinde meydana gelen kriz sürüyor.

DONANIM VE CİHAZ KAPASİTESİ FİYATI ETKİLİYOR

Uzmanların görüşüne göre, bileşen tedarikinde meydana gelen küresel sıkıntılar üreticilerin fiyatlarını yukarı yönlü revize etmesini zorunlu kılacak. Apple’ın yakın zamanda güncellediği fiyat listesinden de anlaşılabileceği üzere genellikle yukarı yönlü revizelerde ürünün fiyatını belirleyen iki ayrı kriter ön plana çıkıyor.

Bu kriterlerden biri, sahip olduğunuz cihazın donanım seviyesi. Cihaz ne kadar donanımlıysa bu durum talep oranını o kadar artırıyor. Diğer kriterse depolama kapasitesi olarak karşımıza çıkıyor. Depolama kapasitesi cihazınızın kullanım avantajlarını ve kullanım ömrünü etkileyen en önemli faktör bu nedenle fiyatın belirlenmesinde oldukça kritik bir öneme sahip.

Uzmanların yeni fiyat politikasına ilişkin görüşlerine göre, maliyet artışları giriş ve orta segment ürünlerde diğer ürünlere oranla daha sübvanse edilecek ve zam oranları daha sınırlı olacak. Ancak premium ve amiral gemisi için durum daha farklı. Üst segment olarak nitelendirilen cihazlar bu grupta yer aldığı için fiyatların modele bağlı olarak 30 dolardan başlayıp 120 dolara kadar yükselebileceği öngörülüyor.