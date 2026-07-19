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Halk TV Bilim ve Teknoloji Alay konusu olmuştu! ChatGPT logolu basketbol topu yok sattı

Alay konusu olmuştu! ChatGPT logolu basketbol topu yok sattı

Open AI’ın 70 dolara satışa sunduğu ChatGPT logolu basketbol topu, sosyal medyada alay konusu olmasına rağmen bir gün içinde tükendi.

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Alay konusu olmuştu! ChatGPT logolu basketbol topu yok sattı
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Yapay zeka şirketi OpenAI resmi mağazasında satışa sunduğu ChatGPT logolu basketbol topuyla gündem oldu. İnternette geniş çapta alay konusu olan 70 dolarlık ürün, satışa sunulmasının üzerinden yalnızca bir gün geçmeden tükendi.


ÜRÜN YELPAZESİ GENİŞLİYOR

OpenAI son dönemde fiziksel ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Daha önce 230 dolarlık mini klavyeyi tanıtan şirket, şimdi de resmi mağazasında ChatGPT logolu basketbol topunu kullanıcıların beğenisine sundu.

70 dolarlık fiyat etiketi ile satışa sunulan basketbol topu, sosyal medyada çok sayıda espirili paylaşıma konu olmasına rağmen kısa sürede tükendi.

“ DURAKLAT. OYNAT. KOMUT.” KAMPANYASININ PARÇASI

Ürünün tanıtım açıklamasında basketbol topunun OpenAI’ın “Duraklat. Oynat. Komut” kampanyasının bir parçası olduğu belirtildi. Şirket, ürünü “ yaratıcılığın yalnızca ekranlarda var olmadığını hatırlatan fiziksel bir simge” olarak tanımladı.

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SOKAK BASKETBOLU İÇİN TASARLANDI

Yüzde 100 kauçuktan üretilen basketbol topu, profesyonel sahalarda kullanılan deri toplardan farklı olarak dış ortam koşullarına dayanıklı yapısıyla öne çıkıyor. Bu özelliği sayesinde ürünün özellikle sokak basketbolu için uygun olduğu ifade ediliyor.

OpenAI’ın paylaştığı bilgilere göre, 70 dolarlık fiyatla kıyaslandığında aynı bütçeyle GPT-5 modeli için yaklaşık 56 milyon giriş token’ı ile satın alınabiliyor.

OpenAI bu hamleyle birlikte, şirketin fiziksel ürün pazarına yönelik ilgisini ortaya koyarken, aynı zamanda yapay zekanın çevresel etkileri ve teknoloji sektöründe ruh sağlığına ilişkin tartışmalara da farklı bir yaklaşım sunuyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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