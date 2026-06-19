Dev depremden 15 yıl sonra gelen keşif bilim dünyasını şaşırttı

Tohoku depremi 2011 yılında Oshika Yarımadası'nın 72 km doğusunda Pasifik Okyanusu’nda 9,1 büyüklüğünde kaydedilmişti.

Yaklaşık olarak 6 dakika sürdüğü verilerle sabit olan deprem tsunamiyi de beraberinde getirmişti. Yapılan son çalışmalar kapsamında bilim insanları meydana gelen bu devasa sarsıntının yarattığı sismik dalgalar neticesinde yer mantosu ile sıvı dış çekirdek arasındaki sınıra kadar indigini gün yüzüne çıkardı.

DOĞUYA DOĞRU KAYDIĞI SAPTANDI

Çekirdek sınırını çarparak yüzeye geri dönen sismoloji biliminde ScS olarak tanımlanan bu güçlü dalga Japonya’nın yer gözlem ağ sistemi tarafından kayıtlara geçti. Normal koşullarda bilimsel açıdan bu sismik dalganın geçmesinin ardından zeminin eski konumuna geri dönmesi bekleniyordu.

Araştırmacılar tarafından söz konusu dalganın Japonya’ya ulaştığı saniyelerde bazı GPS istasyonlarının başlangıç konumlarına göre 5 ila 6 mm doğuya doğru kaydını saptandı.

İLK SOMUT KANIT

Journal of Geophysical Research: Solid Earth dergisinde yer verilen bilgiye göre bu keşif dünya çekirdeğinden yansıyan dalgaların tektonik levhalar üzerindeki doğrudan etkisini gösteren ilk somut kanıt olarak nitelendirildi.